In dem historischen Roman „Die letzte Fehde an der Havel“ wird Prignitzer Geschichte greifbar. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Prignitzer Geschichte als Roman Kalt und unerbittlich: Das Treiben der Quitzows im späten Mittelalter Von Fabian Lehmann | 07.01.2023, 12:28 Uhr

In dem historischen Roman „Die letzte Fehde an der Havel“ wird Prignitzer Geschichte greifbar. Dietrich von Quitzow war seiner Zeit in Brandenburg gefürchtet. Erbarmungslos zog er andere in seine Machenschaften rein.