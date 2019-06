Laage : Zweite Zufahrt fürs Wohngebiet

von Regina Mai

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Das Wohngebiet „Auf den Fußstücken“ in Laage wächst weiter. Der dritte Bauabschnitt soll in diesem Jahr erschlossen werden. Damit würde die Belastung der Anwohner der Fritz-Reuter-Straße als bislang einzige Zufahrt in das Wohngebiet wachsen. „Eine zweite Ein- und Ausfahrt ist notwendig“, betont Bürgermeister Holger Anders (FDP). Diese soll über eine Anbindung an den Weg nach Wardow-Fünfer – bisher als Baustraße genutzt – erfolgen. Dazu ist der Bebauungsplan entsprechend geändert worden, was die alte Stadtvertretung noch auf ihrer letzten Sitzung im Mai beschlossen hatte.