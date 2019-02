von svz.de

25. Februar 2019, 20:00 Uhr

Die Gemeinde Lohmen lädt alle Frauen zur Frauentagsfeier am Freitag, dem 8. März, um 15 Uhr in den Alten Tanzsaal in Lohmen ein. Anmeldungen bis Donnerstag, dem 7. März, in der

Touristinformation Lohmen oder unter der Telefonnummer 038458/ 20040. Nach vorheriger Absprache ist ein Abholen von den Bushaltestellen möglich, informiert die Gemeinde.