Güstrow : Zubehör für Bahnen tauschen oder kaufen

27. November 2018, 09:12 Uhr

Weihnachtszeit ist Modellbahnzeit. Das nehmen die Mitglieder des Modellbahnclubs Güstrow alljährlich zum Anlass, eine Tauschbörse zu planen. Sie findet am Sonntag, dem 2. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in den Räumen der Feuerwehr Güstrow in der Landesbrandmeister-Bever-Straße statt. Einige Mitglieder und Freunde bieten Zubehör zu Modellbahnen an. Teile von Modellbahnen werden zur Freude der Kinder aufgebaut sein. Interessierte sind eingeladen, sich so schon auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen.

Tischbestellungen für kurzentschlossene Verkäufer nimmt Ralf Jentz, Vorsitzender des Modellbahnclubs, unter Telefon 03843/212635 entgegen.