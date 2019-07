Güstrow : Yoga für Einsteiger

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einen Yogakursus für Einsteiger bietet die Volkshochschule am 12. September, 9 bis 10.30 Uhr, in der John-Brinckman-Straße 4 in Güstrow an. Yoga ist ein Jahrtausende altes, bewährtes Übungssystem aus Indien, welches die Harmonisierung von Körper, Geist und Seele bewirkt. Heutzutage wird unter Yoga vor allem Hatha-Yoga verstanden. Hatha bedeutet Kraft, Anstrengung und Hartnäckigkeit. Gleichzeitig bedeutet „Ha“ Sonne und „Tha“ Mond. Es geht also um den Ausgleich der Gegensätze, wobei der Schwerpunkt auf das Ausüben von Körperübungen und Atemtechniken gelegt wird. Körperstellungen kräftigen und mobilisieren den Körper und geben ihm Flexibilität und Geschmeidigkeit zurück. In Verbindung mit dem Atem beruhigt sich der Gedankenstrom. Der Unterricht gestaltet sich mal kraftvoll, energetisch, mal entspannt und meditativ. Anmeldung im Internet unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.