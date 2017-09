SVZ-Leserfoto-Aktion : Wunderschöner Ausflug auf dem Krakower See

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelika Krüger 1 von 1

„Das Bild habe ich bei einem wunderschönen Ausflug auf dem Krakower See gemacht“, schreibt unserer Leserin Angelika Krüger aus Güstrow. Damit holt sie den Wochensieg bei der SVZ-Leserfotoaktion „Mein Lieblingsplatz“. Das von Ihnen, liebe Leser, am Ende gekürte Monatssiegerfoto wird das Septemberblatt im SVZ-Jahreskalender 2018 zieren. Zeigen auch Sie uns ihren Lieblingsplatz!

So werden Sie Monatssieger

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir in der Redaktion jeweils einen Wochensieger und veröffentlichen sein Foto am Montag. Am Ende jedes Monats entscheiden Sie, lieber Leser, welches das schönste Foto ist und als Monatsmotiv im SVZ-Leserfoto-Kalender 2018 erscheinen soll.

Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos nur im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist zu sehen, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.