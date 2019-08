Güstrow : Workshop Familienyoga

von svz.de

17. August 2019, 05:00 Uhr

Loslassen, stärken und verbinden, darum geht es beim Familienyoga , also einem Eltern-Kind-Yoga des DRK-Kreisverbandes in Güstrow am Sonnabend, 31. August. Kinder ab einem alter von fünf Jahre können mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels oder Au Pairs auf entspannte und spielerische Art Yoga praktizieren. In gemütlicher Atmosphäre werden Partnerübungen, Massagen, Fantasiereisen und vieles mehr angeboten. Entspannung, liebevolles Miteinander, familiäre Gemeinschaft und Spaß stehen dabei im Vordergrund. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Der Workshop findet von 10 bis 11.30 Uhr in der Friedrich-Engels Str. 26 statt. Anmeldungen und Informationen unter Telefon 03843 27799833.