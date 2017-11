Vermisstenmeldung : Wo ist Max Mitrowic?

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

17.Nov.2017

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem 12-jährigen Max Mitrowic. Der Junge aus Güstrow wird seit Donnerstag, 16. November, vermisst. Max wurde am Morgen bis zur Förderschule nach Güstrow begleitet und konnte in Güstrow gegen 13 Uhr von einer Mitschülerin noch einmal in der Lärchenstraße gesehen werden. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von ihm.

Max ist 1,45 Meter groß, ist von schlanker Gestalt und hat blonde Haare. Zum zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeanshose, eine dunkle Jacke mit orangefarbenen Nähten und einen orangefarbenen Kapuzenpullover.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Max nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.