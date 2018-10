Güstrow : „Wir sind total heiß auf die Party“

Fünf DJ’s heizen heute ab 20 Uhr bei der Super-Oldie-Party in der Sport- und Kongresshalle auf drei Floors ein.

von svz.de

26. Oktober 2018, 14:00 Uhr

„Fünf DJ’s werden heute bei der 22. Super-Oldie-Party die Sport- und Kongresshalle zum Beben bringen und die ganze Palette der Rock- und Popmusik von den 1960er-Jahren bis heute auffahren. Es ist alles dabei, was das Herz des jungen und jung gebliebenen Party-Volks höher schlagen lässt: Oldies, Schlager, Party-Kracher und die Charts-Stürmer der Neuzeit. „Kein Wunsch wird beim Abrocken und Abtanzen offen bleiben“, verspricht Veranstalter Eckhard Podack für die seit dem Vorjahr geliftete Güstrower Kult-Veranstaltung.

Im Floor 1 schlägt zusammen mit den beiden Live-Bands – „Countdown“ aus Hamburg und „The Herolds“ aus Güstrow und Berlin – das Rostocker DJ-Team „The Revoluzzer“ auf. Sie hatten 2016 einen sehr gelungenen Einstand in Güstrow. Das Credo von Jörg Mandel und Olaf Niemann, die als „Dirty Old Man Of Disco“ gern mit ihrem Alter kokettieren, lautet: „Wir verführen die Party-Willigen besonders mit Krachern der 80er.“ Die „Revoluzzer“ sind seit über 20 Jahren im Geschäft. Aber Mandel und Niemann haben immer noch viel Spaß zu moderieren und das Beste vom Besten an Musik aus den Lautsprechern zu hämmern. Gespannt sind sie, wie die neue Gestaltung der Halle 1 ankommt, mit einer Bühne gegenüber der Traversen, mit einer Bar auf der Hauptbühne und den Tischen mit vielen Sitzplätzen davor.

Im Floor 2 legen DJ Tommy (Lührmann) und DJ Thomas (Suhr) auf. Sie liefern eine Party on Stage mit den Hits der 1990er- und 2000er-Jahre. Dazu kommen Schlager und die aktuellen Charts. Außerdem erfüllen sie Wünsche. „Wir sind total heiß auf die Party“, freuen sie sich und werben auch in einem Video auf Facebook für den Abend. T&T sind gut gewappnet. „Wir haben am Wochenende zusammengesessen und unseren Auftritt besprochen. Im vergangenen Jahr haben wir ja noch in getrennten Floors aufgelegt. Dieses Mal sind wir aber wieder vereint, wie meistens“, erzählt DJ Tommy. Denn das DJ-Duo steht seit elf Jahren gemeinsam auf der Bühne. Bei ihrem ersten Auftritt brachten sie damals das Laager Karnevalspublikum außer Rand und Band. Das lag nahe, denn DJ Tommy ist Laager und DJ Thomas hat es bis zum Präsidenten des Laager Carnevalsklubs Lawena (CCL) gebracht.

Die Nummer 5 im DJ-Reigen ist Thoralf im Floor 3, der Bowling-Bahn. Der Rostocker kommt mit seiner angesagten Salsa-Truppe nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wieder gern nach Güstrow. „Ich bringe noch mehr Tanzpaare mit, die zum Mittanzen animieren. Das bringt schnell Stimmung. Wer nur zuschauen oder eine Pause einlegen möchte, ist an der Cocktail-Bar zum Chillen eingeladen“, sagt der Rostocker, der von der Latin-Tanz-Szene nicht lassen kann und sie und auch sich immer weiter entwickelt. Nach dem Erfolg bei der Super-Oldie-Party im vergangenen Jahr entschloss er sich, einen Salsa-Kursus in Güstrow zu starten. Der läuft seit dem 5. September, immer am Mittwoch um 19 Uhr im Spiegelsaal des Jahnstadions. „Ich erwarte am 7. November neue Teilnehmer, die am Sonnabend bei der Super-Oldie-Party auf den Geschmack kommen“, freut sich DJ Thoralf auf diesen Nebeneffekt.