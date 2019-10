Polizeireport Güstrow : Wer vermisst Jacke oder Fahrrad?

Polizei Güstrow sucht Eigentümer von Diebesgut

von SVZ

25. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Die Kriminalpolizei Güstrow ist auf der Suche nach den Eigentümern einer blauen Regenjacke und eines Fahrrades.

Hintergrund: Am 17. September war in der Innenstadt von Güstrow ein grüner Stoffbeutel von Mäc-Geiz mit einer darin befindlichen blauen Edis-Regenjacke aus einem Fahrradkorb entwendet worden. Das hatte ein Bürger beobachtet und den Dieb verfolgt. Auf der Flucht verlor dieser das Diebesgut und der Verfolger übergab es der Polizei. Bislang hat sich niemand gemeldet, um einen Diebstahl anzuzeigen.

Polizeiinspektion Güstrow

Außerdem steht bei der Polizei ein Fahrrad. Es war am Morgen des 9. Oktobers in der Eisenbahnstraße in Güstrow festgestellt worden. Auch in diesem Fall hat sich niemand gemeldet, der das Fahrrad vermissen würde. Es handelt sich um ein schwarz-oranges Damenrad der Marke BBF, 28 Zoll, Gepäckträger mit Korb. Der Eigentümer möchte sich mit entsprechenden Eigentumsnachweis melden. Auch wer die Jacke als seine erkennt oder in beiden Fällen Hinweise zum Eigentümer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Güstrow unter Telefon 03843/2660.