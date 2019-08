Güstrow : Weitere Ausschüsse haben sich gefunden

Mit dem Betriebsausschuss und dem Vergabeausschuss haben sich zwei weitere Gremien der Güstrower Stadtvertretung konstituiert.

von Eckhard Rosentreter

16. August 2019, 05:02 Uhr

Mit dem Betriebsausschuss und dem Vergabeausschuss haben sich zwei weitere Gremien der Güstrower Stadtvertretung konstituiert. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist Joachim Bielang von der Fraktion FDP/Grüne. Für den Fall seiner erforderlichen Vertretung wurden Joachim Faustmann (SPD) und der Sachkundige Einwohner Walter Lindemann (Freie Wähler/ Einzelbewerber) gewählt. Dieser Ausschuss, in dem wichtige Belange der kommunalen Wirtschaftsunternehmen besprochen werden, tagt grundsätzlich nicht öffentlich.

Die Mitglieder des Vergabeausschusses bestimmten Axel Wulff (CDU) zu ihrem Vorsitzenden. Stellvertreter sind an erster Stelle Matthias Stefan Klauser (SPD/Sachkundiger Einwohner) und in der Folge Alexander Wulff (Freie Wähler/Einzelbewerber). Auch dieser Ausschuss trifft seine Entscheidungen – die Vergabe und Vorbesprechung öffentlicher Leistungen der Stadt an Fremdunternehmen – grundsätzlich nicht öffentlich.