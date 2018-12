Weihnachten in der Gemeinde Zehna

von Jens Griesbach

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Der Kultur- und Heimatverein Zehna hat sich in der Vorweihnachtszeit einiges vorgenommen. Heute wird ab 10.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt in den Saal der Gemeinde eingeladen. Ein Basteltisch wird für die Kinder organisiert und an verschiedenen Ständen können Erwachsene noch letzte Geschenke ergattern. „Die Feuerwehr wird mit der Gulaschkanone dabei sein“, verrät Sigrun Gemske vom Verein. Außerdem sorgt die Musikschule Fröhlich für die kulturelle Umrahmung. Um 13.30 Uhr werden die Linedancer aus Hoppenrade erwartet.

Die Senioren von Zehna sind am Montag zur Seniorenweihnachtsfeier in die Sporthalle eingeladen. Am 14. Dezember gibt es um 18 Uhr ein Weihnachtssingen in der Kirche.