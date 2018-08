Krakow am See : Weg bleibt wie er ist: zu schmal für zwei

Krakower Stadtvertreter gehen auf verbessertes Angebot nicht ein

von Eckhard Rosentreter

15. August 2018, 05:00 Uhr

Der kombinierte Geh- und Radweg am Krakower Ortseingang, einseitig entlang der Landesstraße 37 führend, bleibt wie er ist. Genauer gesagt: Er verwahrlost zunehmend. Außerdem: Mit seiner aktuellen Breite von zwei Metern sei er als gegenläufiger Radweg gar nicht zulässig, moniert die Verkehrsbehörde.

Schon einmal hatte die Stadtvertretung das Angebot des Straßenbauamtes Stralsund abgelehnt, den Ausbau des Weges von Blechernkrug bis zur Wilhelm-Pieck-Straße finanziell zu unterstützen. Zu teuer, hieß es da (SVZ berichtete). Jetzt liegt ein neues Angebot aus Stralsund vor. Statt ursprünglich 70 000 Euro Stadt-Anteil sollen am Ende einer Neuberechnung jetzt nur noch 44 000 Euro als Anteil bei der Stadt verbleiben. Als Weg an der Ortsdurchfahrt einer Landesstraße liegt die Baulast zu gleichen Teilen bei Stadt und Land. Die Förderrichtlinie, nach der die Stadt auf Hilfe bauen könnte, tritt Ende 2019 außer Kraft.

Stadtvertretung stimmt gegen Beschlussvorschlag

Doch erneut lehnte die Stadtvertretung mit vier gegen drei Stimmen den Beschlussvorschlag ab. Jörg Oppitz (Heimatverein Charlottenthal) möchte sich auf die Seite der privaten Grundstückseigentümer entlang des Weges stellen und plädierte gegen den Beschluss, wenn Straßenausbaubeiträge zu zahlen sind. „Wieso wird da von einem Vorteil für die Anlieger gesprochen? Eher gibt es nach dem Ausbau noch mehr Betrieb und Lärm auf dem Weg“, so der Vorsitzende des Finanzausschusses. Ähnlich plädierte Volker Meyer, SPD-Fraktionsvorsitzender: „Ich bin grundsätzlich für den Beschluss, aber nur, wenn die Anlieger nicht beteiligt werden.“ Die Gesetzeslage in MV und den meisten anderen Bundesländern sieht das jedoch zwingend vor. Da hätte denn auch nicht der Zusatz zu dem vorgelegten Beschlusstext geholfen, nach dem die Amtsverwaltung beauftragt wird, „alle Möglichkeiten zur Beitragsvermeidung zu prüfen und durchzusetzen“. Zwar trägt die Stadt den Löwenanteil an den in Krakow am See verbleibenden Kosten, doch bleibt ein grob geschätzter Betrag von rund 37 000 Euro für die Anlieger.

Nach dem Ablehnungsbeschluss sagte Einzelbewerber Karl-Heinz Kleinpeter: „Wir haben die Konsequenzen nicht bedacht: Wenn wir nicht bauen, gehen irgendwann alle auf der Straße!“ Nils Ruhnau, Geschäftsführer der Wokra, bestätigt: In vier, fünf Jahren dürfte das soweit sein.

Kommenden Dienstag (19 Uhr, Alte Schule) nehmen Bürgermeister und Verwaltung einen neuen Anlauf zur Beratung in der Stadtvertretung. Denn nach 2019, so scheint es, würde für Stadt und Anwohner alles nur teurer werden.

Kommentar des Autors: Fataler Nichtbeschluss Der Nichtbeschluss der Krakower Stadtvertretung zum Ausbau des Rad- und Gehweges verdeutlicht zunächst eins: Die landesweite Diskussion um die Straßenausbaubeiträge zeigt Wirkung. Allerdings zunächst unverhoffte. Denn von einer Abschaffung ist in der Regierungspolitik noch nicht die Rede. Wohl aber bremst der Protest von der Straße Investitionen. Bleibt es dabei, und der Weg wird in wenigen Jahren tatsächlich gesperrt, würden zuerst die Anwohner spüren, welchen Vorteil – immer wieder von den Beitrags-Gegnern in Abrede gestellt – sie von einem ordentlichen Weg haben. Und wie nachteilig gerade für sie die Alternative – ein liederliches Umfeld, zum Teil gar nicht nutzbare Infrastruktur – wäre. Das ist doch fatal. Ach, und noch eins: Wir sind längst im Wahlkampf.