von svz.de

15. März 2019, 07:01 Uhr

Eine Wanderung zum Tiefen See bietet die Wandergruppe „Ernst Barlach“ morgen in Güstrow an. Los geht es um 9 Uhr auf dem Markt, dann über Rövertannen, Bockhorst und Primerburg zu dem See und am Windpark entlang zurück in die Stadt.