Krakow am See : Wanderung in die Natur am Krakower See

11. Juni 2019, 07:34 Uhr

An diesem Donnerstag, den 13. Juni, startet die nächste geführte Naturwanderung im Luftkurort mit der Möglichkeit, seltene Vögel und andere Tiere in der Natur rund um Krakow am See zu erleben. Treff ist um 10 Uhr vor der Touristinformation am Markt. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und wird durch einen sachkundigen Naturguide begleitet. Eine Anmeldung zur Führung kann vorab unter Telefon 038457/22258 erfolgen oder kurz vor Beginn der Wanderung in der Touristinformation.