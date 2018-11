Güstrow : Wandertage im Dezember

von svz.de

27. November 2018, 09:13 Uhr

Zu vier Terminen laden die Wanderfreunde des SV Einheit Güstrow im Dezember ein. Am 1. Dezember ist der Glockenberg das Ziel. Die 15 Kilometer-Tour beginnt um 9 Uhr am Güstrower Bahnhof. Unterwegs geht es unter anderem am Gliner See, am Grundlosen See und am Sumpfsee vorbei.

Zum Nikolaustag am 6. Dezember sind die Rentner zur 696. Tour eingeladen, aber nicht nur sie. Über 8 Kilometer geht es vom Markt (Treff: 16 Uhr) durch den Grüngürtel der Barlachstadt und auf Umwegen in Richtung Heideweg. Dort ist gegen 18 Uhr ein Essen eingeplant, bevor es zum Markt zurück geht. Taschenlampe ist empfohlen!

Der Honigbarg wird am 15. Dezember angesteuert. Treff ist um 9 Uhr auf dem Markt.

Gleicher Treffpunkt, gleiche Uhrzeit heißt es am 20. Dezember zur 697. Rentnerwanderung. Unter anderem geht es zum Sumpfsee und zum Inselsee.