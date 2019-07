Güstrow : Wandern zum Utkiek

von svz.de

30. Juli 2019, 08:00 Uhr

Mit der 712. Rentnerwanderung zum Utkiek startet das Augustprogramm der Wandergruppe „Ernst Barlach“ am Donnerstag, 1. August. Treff ist um 9 Uhr auf dem Güstrower Markt. Es geht zunächst am Inselsee entlang und dann in die Heidberge. Im August folgen zwei weitere Rentnerwanderungen am 15. und am 29. des Monats. Die Ziele liegen außerhalb der Barlachstadt, so dass zunächst mit der Bahn gefahren wird. Gewandert wird dann zur Conventer Niederung bei Börgerende und zur Klosteranlage in Rühn. Am Sonnabend, 10. August, steht eine Wanderung zum Schloss Willigrad auf dem Programm. Auch in dem Fall geht es erst einmal mit dem Zug bis nach Lübstorf. Eine Tour am Bützow-Güstrow-Kanal entlang vervollständigt das Monatsprogramm am Sonnabend, 24. August.