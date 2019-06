von svz.de

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

In die Umgebung von Laage unternehmen die Güstrower SV-Einheit-Wanderer morgen eine Tour. Die Rentnerwanderung, sie ist aber nicht nur für ältere Semester gedacht, beginnt am Laager Bahnhof und führt ins Lantower Holz, zur Recknitz ins Dünen-Naturschutzgebiet, zum Mühlenberg und zurück zum Bahnhof. In Güstrow ist Treff am Bahnhof um 7.45 Uhr.