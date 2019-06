Krakow am See : Wandern durch die Natur

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die erste Naturwanderung mit der Möglichkeiten, seltene Vögel und andere Tiere in der Natur rund um Krakow am See zu erleben startet am Donnerstag, 6. Juni, um 10 Uhr vor der Touristinformation des Luftkurortes und dauert etwa zwei Stunden. Weitere Touren folgen jeweils donnerstags im Juni und Juli. Eine Anmeldung zur Führung kann vorab unter Telefon 038457/22258 erfolgen oder kurz vor der Wanderung in der Touristinformation erfolgen. Die Wandertour ist ideal für Naturliebhaber, Familien und kleine Gruppen. Wetterfeste Kleidung und eventuell ein Fernglas sind empfehlenswert.