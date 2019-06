Güstrow : Wandern am Krakower See

von svz.de

04. Juni 2019, 05:00 Uhr

Durch die Krakower Seen- und Waldlandschaft soll die 708. Rentnerwanderung am Donnerstag, 6. Juni, führen. Treff ist um 8.50 Uhr am Busbahnhof in Güstrow. Ziel der 15 Kilometer langen Wanderung ist Neu Sammit. Die Wandergruppe „Ernst Barlach“ bietet eine weitere Rentnerwanderung am Donnerstag, 27. Juni, an, Treff um 7.45 Uhr am Bahnhof. Ziel ist dann Laage. Dort geht es durch das Lantower Holz und entlang der Recknitzdünen. Auch die Sonnabendveranstaltungen der Wanderer finden im Juni nicht in Güstrow statt. Ziele sind am 15. Juni die Ludwigsluster Lindenstadtwanderung und am 22. Juni die Seniorensportspiele MV in Ribnitz-Damgarten. Neben den Mitgliedern sind Neulinge immer willkommen.