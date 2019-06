Laage : Wahlergebnisse im Amt Laage bestätigt

von Regina Mai

04. Juni 2019, 05:00 Uhr

Festgestellt haben die Mitglieder des Wahlausschusses in Laage das Ergebnis der Kommunalwahl im Amt Laage. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, berichtete Wahlleiterin Petra Müller. Die Wahlvorstände hätte exakt gearbeitet. Damit sind die Stadtvertretung Laage, die Gemeindevertretungen Dolgen am See, Hohen Sprenz und Wardow sowie die Bürgermeister der drei Gemeinden gewählt. Die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung Laage ist für den 25. Juni geplant.