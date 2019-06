von svz.de

04. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein medizinischer Vortrag steht beim Treffen der Interessengemeinschaft 60 plus am Donnerstag, 6. Juni, um 15 Uhr im Haus der Kirche, Grüner Winkel 10 in Güstrow, auf dem Plan. Dr. Droste spricht über Hautveränderungen bei Menschen jenseits der 60.