Karow : Vortrag im Naturpark

19. Februar 2019, 20:17 Uhr

Im Naturparkzentrum Karower Meiler dreht sich am Sonnabend, 23. Februar, alles um „Archäologie und Kraftorte“. Referentin Antje Zimprich widmet sich von 19 Uhr an diesem interessanten Themengebiet. Zimprich nähert sich den Steinkreisen als Kraftorte aus Sicht der Archäologie. Die langjährige Grabungstechnikerin der Römisch-Germanischen-Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts präsentiert in ihrem Vortrag die Ergebnisse ihrer Forschung.