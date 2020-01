Viele biegen einfach mal ab

Touristische Unterrichtungstafeln an der Autobahn – was bringen sie uns? Heute: Schwaan

von Ralf Badenschier

23. Januar 2020, 05:00 Uhr

So einfach und zugleich so effektiv kann Außenwerbung sein. In Bezug auf die Stadt Schwaan tun die Hinweisschilder an der A19 und der A20 genau, was sie sollen: Sie verleiten Vorbeifahrende zum Abbiegen. Das bestätigt Monika Hildebrandt, Mitarbeiterin der Touristinformation in Schwaan. „Viele der Gäste, die zu uns kommen, wurden durch die Schilder auf Schwaan aufmerksam“, berichtet sie. „Hauptsächlich sind das Urlauber, die ihre Ferien an der Küste verbringen, bei der Anreise die Hinweistafel sehen und dann im Laufe ihres Urlaubs einen Ausflug nach Schwaan machen.“

Die Mitarbeiter der im Kunstmuseum untergebrachten Touristinformation fragen immer mal wieder stichprobenartig nach, wie Besucher auf das Haus aufmerksam geworden sind. „Außerdem haben wir Fragebögen ausliegen, auf denen wir unsere Gäste um eine Bewertung bitten. Darauf frage wir auch, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind“, sagt Hildebrandt. Darunter seien die Touristischen Hinweistafeln immer wieder als Ausgangspunkt angegeben.

Seit 2012 weisen die beiden weiß-braunen Tafeln auf die Künstlerkolonie Schwaan hin – das Alleinstellungsmerkmal, mit dem die Stadt wirbt und dem die stärkste Anziehungskraft zugeschrieben wird. Nicht umsonst werden der Künstlerkolonie und damit dem Kunstmuseum auch im Tourismuskonzept der Stadt Schwaan eine besondere Bedeutung beigemessen. Darin wird sie neben der Warnow und der Lage an bedeutenden Radwegen als eine der drei Säulen des Tourismus in Schwaan genannt.

„Die Initiative ist damals von uns ausgegangen“, sagt Heiko Brunner, Leiter des Schwaaner Kunstmuseums. „Wir waren der Meinung, dass dies ein wichtiger Hinweispunkt ist.“ Einfach sei es nicht gewesen, an den entsprechenden Stellen die Genehmigung für das Schild zu bekommen. „Wir haben verschiedene Vorschläge eingereicht und Unterstützer gefunden“, erinnert sich Brunner. So habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV schließlich eingewilligt.

Das Rostocker Grafikbüro G4 entwickelte dann das Motiv. „Dafür gibt es bestimmte Vorgaben, beispielsweise wieviel Weiß drauf sein darf. Bei zu viel könnten die Autofahrer im Dunkeln nämlich geblendet werden“, erklärt Brunner. Die Schwaaner Unterrichtungstafel zeigt einen Maler vor der Silhouette der Stadt. „Das soll auf Franz Bunke und seine Stadtansicht verweisen“, sagt Brunner. Das Thema müsse schnell zu erfassen sein. „Drei Sekunden, länger kann ja niemand hinschauen.“

Bei seinen Reisen schaut der Museumsleiter auch gern auf die Hinweisschilder. Einmal habe er sich sogar dazu verleiten lassen, von der Autobahn abzufahren. Das war im süddeutschen Raum, genau weiß er es nicht mehr.

Die Hinweistafeln sind übrigens Eigentum der Stadt Schwaan. Sie hat die beiden Schilder in Auftrag gegeben und ist auch für sie verantwortlich. Die Spezialanfertigung sowie die Aufstellung haben mehrere tausend Euro gekostet. Die Reinigung der Schilder übernimmt allerdings das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern. Dieses ist für die Unterhaltung zuständig. Zweimal im Jahr rückt der Reinigungsdienst an, damit die Schilder leserlich bleiben.