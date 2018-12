Güstrow : Verteilerkästen beschädigt

von svz.de

17. Dezember 2018, 07:10 Uhr

Am Sonnabendmorgen informierte ein Bürger die Polizei darüber, dass in der Glasewitzer Chaussee zwei Verteilerkästen der Stadtwerke und ein Verteilerkasten der Telekom beschädigt wurden. Ein Kasten wurde umgestoßen, zwei hingen noch auf halb Acht. Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung. Wer etwas beobachtet hat, melde ich im Polizeirevier in der Schwaaner Straße, Telefon 03843/2660.