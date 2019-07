SVZ-Sommertour : Unterwegs zwischen 900 Milchkühen

Heute anmelden für erste SVZ-Sommertour des Jahres.

von Jens Griesbach

03. Juli 2019, 12:00 Uhr

Start der diesjährigen SVZ-Sommertouren: Am Freitag geht es um 9.30 Uhr in die Agrofarm Lüssow. Wencke Ladwig und Lars-Peter Loeck führen unsere Leser über den Hof und geben Einblicke in einen modernen Milchviehbetrieb. 900 Milchkühe stehen in den Ställen der Agrofarm. Sie, liebe Leser, können sich heute für diese erste SVZ-Sommertour anmelden. Ab 14 Uhr ist die Anmelde-Hotline offen. Rufen Sie heute unter Telefon 03843/6953 8174 an. Wenn die Teilnehmerzahl erreicht ist, ist die Hotline geschlossen.