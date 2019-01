Unesco-Multivison : Umgang mit Ressourcen

von svz.de

28. Januar 2019, 18:45 Uhr

Der Rohstoffverbrauch in Deutschland und weltweit nimmt weiter zu. Fast sämtliche natürliche Ressourcen werden verstärkt ausgebeutet, ihre Vorkommen drohen zu erschöpfen. Um den künftigen Generationen die materiellen und ökologischen Grundlagen zu erhalten, ist ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen unausweichlich. Doch wie sieht Nachhaltigkeit bei nachwachsenden und nicht nachwachsenden Rohstoffen aus? Welche Maßnahmen stehen Ländern aber auch jedem einzelnen Schüler dabei zur Verfügung? Und wie sind die Menschen in den Ländern des Südens von diesen Fragen betroffen und wie können sie von einer besseren Ressourcenpolitik profitieren? Diese Fragen sind die Grundlage für die Bildungskampagne „REdUSE“ (reduce – reuse – recycle), die drei Jahre durch weiterführende Schulen in Deutschland tourt. Die Kampagne macht an rund 2000 Schulen mit einer Multivisionsschau Station und erreicht damit rund 500000 Schüler.

In Mecklenburg-Vorpommern sind zehn Veranstaltungstage vorgesehen, teilt das Wirtschaftsministerium MV mit. Am 26. Februar wird diese Schau auch in Güstrow gezeigt: um 7.30 Uhr, 9.25 Uhr, 11.05 Uhr und um 13.05 Uhr in der Aula des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Rostock in Güstrow-Bockhorst. Eine weitere Schau ist im Landkreis am 1. März im Gymnasium Sanitz geplant. Die Multivision ist eine von 51 anerkannten Maßnahmen der Unesco zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und einer der größten deutschen Akteure der Nachhaltigkeitsbildung. Weitere Informationen zur Multivision und dem Projekt gibt es unter www.multivision.info.