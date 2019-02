von svz.de

20. Februar 2019, 19:21 Uhr

Wer an einem Austausch für Betroffene von Krebserkrankungen interessiert ist, der ist zu den nächsten Treffen am 25. Februar eingeladen. Das Treffen in Güstrow findet um 15.30 Uhr im Awo-Mehrgenerationenhaus, Platz der Freundschaft 3, statt. In Teterow beginnt es um 18 Uhr in der Kiss, Predigerstraße 2. Informationen unter Telefon 03843/ 7761037, E-Mail kiss@diakonie-guestrow.de.