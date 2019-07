Laage : Trainingscamp

Laager Läufernachwuchs übt sich in Güstrow.

von Sieglinde Seidel

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit Sport, Spiel und Spaß verbrachten 28 Kinder zwischen acht und 18 Jahren eine Woche in der Sportschule in Güstrow. „Hier finden wir beste Bedingungen vor“, sagt André Stache, Lauftrainer des Sportclubs Laage, der mit drei weiteren Erwachsenen das Lager leitet.

An jedem Tag standen vier Trainingseinheiten auf dem Programm. Dazwischen gab es natürlich auch die Möglichkeit des Spiels und gemeinsamer anderer Aktivitäten. „Obwohl ein großer Altersunterschied besteht, klappt es in der Gruppe sehr gut“, sagt André Stache. Das Training am Vormittag begann stets mit einer Aufwärmphase. Sehr abwechslungsreich und spielerisch wurden hier die Muskeln aktiviert.

Unter den Sportlern ist auch Maximilian Heise. Der 18-Jährige wurde unter anderem 2015 und 2017 Landesmeister in der 5000-Meter-Distanze. „Ich bin bereits das siebte oder achte Mal hier im Sommer-Trainingslager dabei. In der Gruppe ist es einfach toll. Ich bin gern hier“, sagt er.

Lena und Sophie Pommerehne (13) kommen aus Klein Lunow, bei Gnoien. Durch einen Schulwechsel nach Laage vor einem Jahr trainieren sie seit Anfang des Jahres beim SC Laage. Sie waren erst im Fußball. Das habe ihnen aber nicht so viel Spaß gemacht, erzählen sie. Mit dem Laufen haben sie nun ihre Sportart gefunden. „Mit den anderen Mädchen hier zusammen zu sein, macht Spaß“, betonen die Zwillinge.

Ein Dauerlauf am Donnerstag gehörte zu den Höhepunkten der Trainingswoche.