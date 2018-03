Tag der offenen Töpferei : Töpfereien laden ein

Kommendes Wochenende 13. bundesweiter Aktionstag der Keramiker.

von Eckhard Rosentreter

07. März 2018, 05:00 Uhr

Die „Inselliebe“ ist zu einem beliebten Einkaufsladen in Güstrow für das etwas Besondere geworden. Eines der Regale ist bestückt mit individuell gefertigtem Gebrauchsgeschirr der Keramikerin Sandra Rothe. In Ruchow, wo die 37-Jährige ihre Werkstatt hat, kann man der Töpferin amm kommenden Wochenende einen Besuch abstatten. In allen Bundesländern laden am 10. und 11. März Töpfereien und Keramikateliers zum „Tag der offenen Töpferei“ ein. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich 93 Keramiker an dieser deutschlandweiten Aktion und hoffen auf zahlreiche Besucher, 16 auch im Landkreis Rostock.

Zu den Protagonisten in der Region Güstrow zählen traditionell die Töpferei der Geschwister Beseler in Hinzenhagen, das Design-Atelier mit Galerie des Ehepaares Susanne und Jörg Mücket in Groß Breesen sowie Armin Rieger in Bergfeld. Die Inhaber führen die Besucher durch die Werkstatt und ihre Ausstellungen, einige setzen sich auch erklärend an die Töpferscheibe.

Sandra Rothe hat sich ihre Werkstatt vor einem Jahr eingerichtet. „Sie ist noch weiter im Entstehen“, sagt die Ruchowerin. Seit vier Jahren arbeitet sie freiberuflich. Als ihr Markenzeichen sieht sie die Arbeit mit dem Freibrandofen. Rothe: „Da ist nicht nur die entstehende Form, sondern schon das Brennen selbst ganz individuell. Es hängt vom Wetter ab, vom verwendeten Holz und ist immer wieder eine neue Herausforderung, die Spaß macht.“ Nur kleine Serien und individuelle Stücke stelle sie her, vorrangig Gebrauchsgeschirr, berichtet die Keramikerin. Neben der speziellen Ausstellung, die sie für das Wochenende vorbereite, wolle sie bei Bedarf ihr künstlerisches Handwerk vorführen. Wie an diesem Wochenende üblich, möchte sie mit den Besuchern ins Gespräch über ihre Arbeit kommen, erklären, wie ihre Produkte entstehen und natürlich auch Anregungen mitnehmen. Das lässt sich bei vielfach angebotenem Kaffee und Kuchen, und bei Sandra Rothe auch bei einem von ihr selbst kreierten Eis besonders gemütlich machen.

Teilnehmer im Überblick

10./11. März, 10 bis 18 Uhr

Teilnehmer Region Güstrow:

Mücket-Design, Atelier & Galerie Susanne & Jörg Mücket, Groß Breesen: Werkstattführung, Kaffee & Kuchen

art.ari Armin Rieger, Bergfeld: bei schönem Wetter auch Rakubrennen

Töpferei Beseler, Hinzenhagen: Kaffee & Kuchen

Weitere Teilnehmer im Landkreis Rostock:

Dorit Lilienthal, Qualitz: Keramikgarten, Kaffee & Kuchen

Keramikwerkstatt Rainer Finck, Bernitt: Werkstattführung, Vordrehen, Kaffee & Tee

Keramikatelier Elke Steckhan & Victor Schulze, Schorssow: Kaffee, Kuchen & Wein, Keramik für Kinder

Zander-Fayencen Schauatelier für bemalte Keramik, Hinter Bollhagen

Töpferei Jung, Glashagen: Führungen, Kindertöpfern, Skulpturenpark, Café-Musik

Porzellanstudio Lisa Kaufmann, Glashagen: Gartenausstellung der Glashütte, Einblick ins Porzellanstudio

Keramikwerkstatt Susanne Unger, Feinart Ateliergemeinschaft, Bad Doberan: Gestalten von Lichthäusern

Keramikwerkstatt Angelika & Jürgen Reich, Bartenshagen: Salzbrandofen, Bauerngarten

Janine Pupke Keramik Arts, Ziesendorf: Kaffee, Kuchen, Glühwein

Keramikwerkstatt Steffen Werner, Pölchow: Schau- und Selberdrehen, Holzbrandofen

Keramik Regina Godemann, Klein Viegeln: Bemalen von Keramik

Keramikwerkstatt Lamberz, Sanitz: Überraschungskonzert

Heike Hünniger, Rövershagen: Bemalung von Schrühware, Vordrehen