von svz.de

04. Juni 2019, 05:00 Uhr

Trinken, rauchen, spielen – wann wird das zum Problem und wie kann einer Sucht begegnet werden? Mediziner beantworten am Donnerstag, 6. Juni, 8 bis 20 Uhr, Fragen dazu an der Telefon-Hotline der DAK-Gesundheit in Güstrow. Das Angebot unter der kostenlosen Nummer 0800 1111841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.