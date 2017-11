SVZ-Wochenend-Interview : Tante Gabi liebt Wasser und Wald

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Gabriele Lakatsch, geboren 1959 in Güstrow und aufgewachsen in Oldenstorf, wird von allen nur liebevoll „Tante Gabi“ genannt. Seit 1999 ist sie selbstständig als Gesellschafterin einer GbR mit der sie Trägerin der Kindertagesstätte „Schneckenhaus“ in Groß Grabow ist. Zur Schule gegangen in Lohmen, machte Gabriele Lakatsch von 1975 bis 1977 eine Ausbildung zum Facharbeiter für Plastverarbeitung in Schwerin. Im Mai 1977 heiratete sie und bezog mit ihrem Mann die erste gemeinsame Wohnung im Neubau in Charlottenthal. Im selben Jahr wurde auch ihre erste Tochter Annett geboren, 1979 kam die zweite Tochter Katrin zur Welt. 1981 begann Gabriele Lakatsch ihre Arbeit als Krippenhelferin in Groß Grabow. Es folgte eine Ausbildung zur Krippenerzieherin in Güstrow. Mit der Wende absolvierte sie noch einen Anpassungslehrgang zur Erzieherin. Sie lebt in Charlottenthal.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Mein Lieblingsplatz ist nicht genau zu bestimmen. Ich liebe die Natur, bin sehr gern im Wald unterwegs, liebe das Wasser. Hier in Mecklenburg ist der perfekte Platz für mich – im Land der 1000 Seen.

Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Ich fühle mich in meinem Wohnort sehr wohl, haben wir doch eine sehr lebhafte Dorfgemeinschaft. Leider ist unser Wahrzeichen, das Schloss, im April 2016 abgebrannt. Ich würde Maßnahmen ergreifen, um es wieder aufzubauen oder zumindest die Fassade zu erhalten. Haben wir doch alle eine sehr enge Beziehung zu unserem Schloss.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

Da ich noch voll berufstätig bin, trifft man mich unter der Woche in der Kita. In meiner Freizeit bin ich aktiv in der Feuerwehr und im Heimatverein tätig. Auch das Feiern mit und bei Freunden kommt nicht zu kurz.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mein erstes verdientes Geld war mein Lehrlingsgeld in Höhe von 65 Mark.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Natürlich bin ich mit diesem Geld in Schwerin gleich zum Shopping mit Freundinnen gegangen. Und dann war das erste ein Eis am Stiel für 45 Pfennige, was wir Mädels uns gegönnt haben. Danach ging mein restliches Geld für eine topmoderne Schlaghose drauf.

Was würden Sie gerne können?

Vieles, am liebsten aber richtiges Plattdeutsch. Schade dass ich es nie gelernt habe.

Was stört Sie an anderen?

An anderen Menschen stört mich permanente Unpünktlichkeit. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich mich nicht verlassen kann.

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Ich lache sehr gern und viel. Meine Krippenkinder bringen mich jeden Tag zum Schmunzeln. Auch mit meinen Kollegen kann ich jeden Tag lachen. Es gibt immer einen Anlass um herzlich zu lachen. Lachen ist gesund und jeder sollte nicht immer nur den Ernst des Lebens sehen.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Mir fällt sofort etwas Unvernünftiges ein, was ich gern einmal ausprobieren würde, doch das bleibt mein Geheimnis.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Ich habe immer unseren Pastor Schröter bewundert. Er war Pastor in der Gemeinde Lohmen als ich Kind war. Sein unermüdlicher Einsatz für die Kinder seiner Gemeinde hat mich schwer beeindruckt. Er strahlte dabei immer tiefe Ruhe und Gelassenheit aus und verstand es seinen Gegenüber mit den eigenen Worten zu schlagen. Das bewunderte ich damals wie heute sehr und erinnere mich oft an ihn zurück.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„Die Gauklerin“ von Astrid Fritz

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Der Tatort am Sonntag ist für mich ein Muss.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Weder noch.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Cem Özdemir von den Grünen. Ich würde ihn gern fragen, wie er das, was seine Partei so plant, finanzieren möchte. Es schockiert mich und ich hoffe er und seine Partei kommen zur Besinnung.

Wenn Sie kochen: Was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Ich koche sehr viel und sehr mecklenburgisch. Das schmeckt eben am besten. Trotzdem probiere ich auch gern andere Gerichte aus. Da reizt mich auch die asiatische Küche.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

„Streets of Philadelphia“ von Bruce Springsteen.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Mein bereits verstorbener Mann Hansi schenkte mir Anfang der 90er-Jahre mein erstes Fahrrad mit Gangschaltung. Nun konnte ich die Hügel in unserer mecklenburgischen Landschaft viel besser erklimmen. Das war schon ein großer Fortschritt.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Träume sind Schäume. Ich bin sehr zufrieden mit dem was ich habe und wie es jetzt so ist.

Wie gestalten Sie ihre Freizeit als Rentner?

Dann bin ich noch mehr im Wald Pilze sammeln oder am See zum Angeln. Mein Garten muss versorgt werden und meine vier Enkelkinder möchten auch Zeit mit mir verbringen. Zwei meiner Enkel wohnen im Ausland. Vermutlich werde ich dann öfter als nur einmal im Jahr dorthin fliegen.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Sylvio Stief. Er ist ein sehr engagierter Mensch, der viel Zeit für seine Kinder opfert und immer hilfsbereit zur Stelle ist, wenn jemand ihn um Hilfe bittet.