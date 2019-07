Güstrow : Superfood aus dem Garten

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Um Superfood aus dem eigenen Garten geht es in einem Kursus der Volkshochschule Güstrow am 20. August, 16.30 Uhr, in der John-Brinckman-Straße 4. Referentin ist Doreen Salzmann. Bekanntlich macht allerlei Superfood aus Fernost Furore. Das gibt es aber auch im heimischen Garten. Ein Beispiel sind Blaubeeren. Welche Schätze für Gesundheit und Wohlbefinden noch in den Garten wachsen und was man damit zaubern kann, verrät Doreen Salzmann. Sie kommt mit kreativen und praxisnahen Ideen. Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.