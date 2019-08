Südbahn fährt Sonnabend wieder

von Eckhard Rosentreter

02. August 2019, 05:00 Uhr

Anlässlich des Güstrower Inselseefestes verkehrt am Sonnabend die sogenannte Südbahn wieder mit einem Sonderfahrplan zwischen der Barlachstadt und Meyenburg. Ab Güstrow gibt es mit 11.22 und 16.21 Uhr zwei Abfahrtszeiten, Halts sind zehn Minuten später in Hoppenrade sowie 11.48 und 16.47 Uhr in Krakow am See. Mögliche Ziele könnten das Quetziner Strandfest oder auch der Plauer Segelsommer sein. Die Gegenrichtung wird mit Abfahrtzeiten in Meyenburg um 8.35 und 14.35 Uhr bedient. Halts gibt es da 9.42 und 15.42 Uhr in Krakow am See sowie 9.56 und 15.56 Uhr in Hoppenrade. Tickets gibt es in den Güstrower und Krakower Touristinformation im Vorverkauf sowie im Zug.