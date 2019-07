Güstrow : Strategie für erfolgreiche Jobsuche

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Selbstmarketing-Impulsseminar bietet die Volkshochschule am 24. September, 16.30 Uhr, in der John-Brinckman-Straße 4 in Güstrow an. Selbstmarketing ist eine Trendstrategie für die erfolgreiche Jobsuche, den Jobwechsel, für mehr Anerkennung im Job und zum Erreichen von Karrierezielen. Anmeldung in der Volkshochschule unter www.vhs-lkros.de oder

bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.