Güstrow : Strategie für den Erfolg

von svz.de

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein Selbstmarketing-Impulsseminar mit Alfred von Auersperg bietet die Volkshochschule am Donnerstag, 13. Juni, um 16.30 in der John-Brinckman-Straße 4 in Güstrow an. Selbstmarketing ist eine Trendstrategie für eine erfolgreiche Jobsuche, den Jobwechsel, für mehr Anerkennung im Job und zum Erreichen von Karrierezielen. Es lebt von einer individuellen Strategie. Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder

bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.