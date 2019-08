Diekhof/Kritzkow : Straßenbau erst im nächsten Jahr

von Eckhard Rosentreter

21. August 2019, 07:21 Uhr

Zwei Straßenbauvorhaben, die die Stadt Laage in zwei Ortsteilen ursprünglich in diesem Jahr beginnen wollte, verzögern sich: die Ringstraße in Kritzkow und der Unkel-Bräsig-Weg in Diekhof. „Das wird dieses Jahr nichts mehr“, informiert Marion Hünecke, Leiterin des Geschäftsbereichs Stadt- und Gemeindeentwicklung bei der Stadtverwaltung. In den Wintermonaten wolle man die Ausschreibungen für das Gemeinschaftsprojekt mit Eurawasser vorbereiten. Als Termin für den Baubeginn rechnet Hünecke im Frühjahr 2020.