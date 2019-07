Güstrow : Steaks – nicht nur für Männer!

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Steaks – nicht nur für Männer“ ist ein Kursus der Volkhochschule am 13. September vom 18 bis 21.45 Uhr überschrieben. Ort des Geschehens ist die Küche der Schule an der Ahornpromenade in Güstrow. Die Teilnehmer lernen unter Anleitung von Marcel Vollack, Chefkoch im Derz’schen Hof, verschiedene Steaks kennen und erfahren, was beim Einkauf und bei der Zubereitung beachtet werden sollte. Dabei wird besonderer Wert auf hochwertige Produkte gelegt, die nach der Zubereitung gemeinsam mit typischen Beilagen verkostet werden. Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.