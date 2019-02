Güstrow : Stammtisch des Sozialverbandes VdK

von svz.de

18. Februar 2019, 18:27 Uhr

Der Ortsverband Güstrow des Sozialverbandes VdK Mecklenburg-Vorpommern unter Leitung von Birger Fust hat bereits im vergangenen Jahr einen eigenen Stammtisch ins Leben gerufen, der auch in diesem Jahr regelmäßig stattfinden soll. So treffen sich VdK-Mitglieder der Barlachstadt in diesem Jahr zum ersten Mal wieder am Dienstag, dem 26. Februar, im Schnick Schnack in der Baustraße 35 b. „Im Vordergrund steht ein gemütliches, unkompliziertes Treffen, bei dem wir unseren Verband vorstellen und näher bekannt machen wollen“, kündigt der VdK-Ortsverbandsvorsitzende Birger Fust an.