Güstrow : Stadtwerke warnen: Vorsicht vor Haustür- und Telefongeschäften

Immer wieder sind in Güstrow verschiedene unseriös handelnde Energieanbieter unterwegs.

von svz.de

10. Februar 2019, 20:26 Uhr

Immer wieder sind in Güstrow verschiedene unseriös handelnde Energieanbieter unterwegs, welche unter anderem unter dem Deckmantel der Stadtwerke vor allem ältere Bürger zu einem Haustürgeschäft überreden möchten.

Seit Beginn des Monats

Februar erreichen die Mitarbeiter der Stadtwerke nun wieder vermehrt Meldungen

über unseriöse Haustürgeschäfte.„Die Werber geben sich auch als Mitarbeiter des Verbraucherschutzes aus und geben an, im Namen der Stadtwerke Güstrow die Rechnungen einsehen zu wollen, um zu prüfen, ob diese korrekt sind. Somit verschaffen sie sich Zugang zu den Zählerdaten. Als nächstes bieten sie einen Vertrag an, der angeblich bessere Konditionen hat“, erklärt Andreas Roscher, Mitarbeiter im Vertrieb der Stadtwerke Güstrow.

„Grundsätzlich möchten wir nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass wir keine Telefongeschäfte oder Haustürgeschäfte durchführen. Wir fragen niemals persönliche Daten am Telefon ab und bitten unsere Kunden dringend, niemals persönliche Daten herauszugeben“, warnt Björn Rudolph, Geschäftsführer des örtlichen Energieversorgers.

Die Stadtwerke Güstrow stellen eindeutig klar, dass dies unseriöse Methoden sind und sich die Kunden auf keinen Fall unter Druck setzen lassen sollten. „Sollten Sie dennoch in eine Falle getappt sein, helfen Ihnen die Mitarbeiter der Stadtwerke gern heraus“, heißt es von Seiten der Stadtwerke.

Informationen und Hilfe gibt es im Kundenservicecenter Am Berge 4-5 in Güstrow, per Telefon unter 03843/ 288 500 und per Email unter kundenberatung@stwg.de.