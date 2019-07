von svz.de

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Die erstes Stadtführung der Saison startet morgen in Krakow am See und führt durch die Altstadt. Gäste und Einheimische können die „700 Schritte rund ums Rathaus“ in Krakow am See erleben. Immer am Dienstag um 10.30 Uhr finden die maximal 90-minütigen Führungen statt. Treffpunkt und Anmeldung ist in der Touristinformation Krakow am See, Telefon 038457/22258.