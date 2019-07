Güstrow : Sprechtag beim Sozialverband

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Sozialverband Deutschland lädt am Mittwoch, dem 7. August von 9 bis 11 Uhr zur nächsten Rechtsberatung zu allen sozialen Fragen in die Güstrower Geschäftsstelle in der Clara-Zetkin-Straße 7 ein: Schwerbeschädigung, Kriegsopferrenten, Grundsicherung, Pflegegeld, Rentenrecht, Behindertenrecht. Die Rechtsberatung ist nur nach Terminvergabe möglich. Anmeldungen unter Telefon 03843/682087. Unterlagen sind mitzubringen.