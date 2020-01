Sporthallen-Neubau ganz oben

Rück- und Ausblicke in den Städten der Region – heute: Holger Anders (FDP), Bürgermeister von Laage

von Regina Mai

03. Januar 2020, 05:00 Uhr

Traditionell geben wir zum Jahresauftakt den Bürgermeistern der Städte in unserer Region Gelegenheit für einen Ausblick auf das neue Jahr. Redakteurin Regina Mai befragte Holger Anders, Bürgermeister von Laage.

Herr Anders, welche Erfolge fallen Ihnen beim Rückblick auf 2019 ein?

Es war dank konstruktiver Zusammenarbeit ein erfolgreiches Jahr für Laage. Nennen möchte ich das Netzwerk Kreativraum Laage, das die ehrenamtliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinen in der Region Laage befördern möchte. Ein gemeinsamer Veranstaltungskalender und das Marktplatzfest sind nur zwei Beispiele. Zum Tag der Kommunalwahl fand die Fusion der Gemeinde Diekhof mit der Stadt Laage statt. Im Baubereich ist die Errichtung von Überwegen für Rollstühle und Rollatoren am Ziegenmarkt ebenso zu nennen wie der Anbau eines Beratungsraumes für die Feuerwehr in Kritzkow, die Sanierung der Dorfteiche in Kritzkow und Kronskamp und der Straßenbau in Liessow sowie die Ansiedlung des Unternehmens Biolight Healthcare in Weitendorf.



Was konnte nicht erreicht werden? Woran lag das?

Gern hätte ich den Beginn des Radwegebaus an der B108 nach Neu Heinde verkündet. Laut Straßenbauamt Stralsund soll es nun im zweiten Halbjahr 2020 losgehen. Auch konnten wir den Bau eines weiteren Schulgebäudes nicht in Angriff nehmen. Der Fördermittelantrag wurde im September abschlägig beschieden. Ich werde alle Möglichkeiten nutzen, um für diese Baumaßnahme Fördermittel in 2020 bewilligt zu bekommen. Wir sind auch bei einer Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder nicht weitergekommen. Der Landkreis Rostock ist Planungsträger und genehmigende Behörde. Ich stehe mit dem Landkreis in Verhandlungen.



Wenn Sie auf 2020 blicken, was wird das für ein Jahr in Laage?

Grundsätzlich schaue ich positiv in das Jahr 2020. Ich tue dies jedoch mit einem sprichwörtlichen lachenden und einem weinenden Auge. Für viele große Projekte werden die Planungen weiter vorangebracht: Neubau eines Schulgebäudes in Laage, Sanierung der Grundschule in Diekhof, Neubau eines Multifunktionshauses, Sanierung der Recknitz und die Erstellung eines B-Planes für das Wohngebiet Schwendnißtannen. Um die Ordnung und Sauberkeit zu verbessern, wird es einen gemeinsamen Frühjahrsputz geben und Veränderungen in der Pflege städtischer Flächen geprüft.

Getrübt wird diese positive Voraussicht allerdings durch die Auswirkungen des noch durch den Landtag zu beschließenden Finanzausgleichsgesetzes und gesunkene Gewerbesteuereinnahmen. Laage ist und bleibt eine steuerstarke Kommune, dennoch werden allein aus dem Finanzausgleichsgesetz rund 700 000 Euro fehlen.



Auf welche großen und wichtigen Investitionen können sich die Bürger in diesem Jahr einrichten?

Das sind der Neubau der Sporthalle, der Ausbau der Gartenstraße, der Umbau des Verwaltungsgebäudes Hauptstraße 20, der Ausbau der Ringstraße in Kritzkow und des Unkel-Bräsig-Weges in Diekhof, der Abriss und Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Jahmen, der Straßenbau in Schweez, die weitere Erschließung des Wohngebietes „Am Fischteich“ in Laage sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Kritzkow, Weitendorf und Klein Lantow.



Stichwort freiwillige Leistungen: Wie wird das Vereins- und Kulturleben 2020 in der Stadt gestärkt? Wo sehen Sie Schwerpunkte?

Jeweils über 50 000 Euro sind im Haushalt für den kulturellen Bereich und die Sportförderung veranschlagt. Finanziell unterstützt werden der Herbstmarkt, das Festival „TonLaage“, das adventliche Treiben sowie die Stelle des Sportkordinators. Zusätzlich zur bisherigen festen finanziellen Förderung eines Sportvereins schlage ich eine pauschale finanzielle Unterstützung pro Mitglied für Sportvereine vor. Um das kulturelle Leben in den Ortsteilen weiterhin zu befördern, erhalten die Ortsteilvertretungen auch im kommenden Jahr 2,50 Euro je Einwohner und Ortsteil. Darüber hinaus werden in Kritzkow für die 750-Jahrfeier weitere Mittel bereitgestellt. Einen Schwerpunkt sehe ich in der weiteren Unterstützung des Netzwerkes Kreativraum Laage zur Verbesserung der Zusammenarbeit der vielen Vereine in der Region. Für die Jugendarbeit werden etwa 95000 Euro zur Verfügung gestellt. Angestrebt wird auch die Etablierung eines Angebots der Jugendarbeit in Diekhof.



Im Jahr 2019 wurde Diekhof unter Ihrer Ägide in Laage eingemeindet. Wann folgen Ihr Wohnort Neu Heinde oder andere Nachbargemeinden?

Ich stehe Gesprächen zu dem Thema zwar grundsätzlich offen gegenüber, werde aber keine Initiative ergreifen. Ich glaube, dass die bestehenden Gemeinden insoweit gut aufgestellt sind, dass diese auch allein bestehen können.