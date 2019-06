Landkreis Rostock : SPD im Kreis wählt Fraktionsspitze

von Eckhard Rosentreter

19. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die SPD-Fraktion des Kreistages wird künftig von einer Frau geführt. Birgit Czarschka, ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Bernitt, wurde am Montagabend auf der konstituierenden Sitzung der SPD-Fraktion im Landkreis Rostock zur Vorsitzenden gewählt. Ihr erster Stellvertreter ist Dittmar Brandt aus Kritzmow, der 2. Stellvertreter Frank Eilrich aus Krakow am See.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai war die SPD mit elf Stimmen in den Kreistag eingezogen. Für Birgit Czarschka, einzige Frau in der Fraktion, ist es die zweite Legislaturperiode. Sie gehörte bereites in der abgelaufenen Wahlperiode zum Fraktionsvorstand.