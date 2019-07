Neu Heinde : Sommerfest morgen auf dem Sophienhof

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Sommerfest wird morgen von 14 bis 18 Uhr auf dem Sophienhof – ehemalige Straußenfarm – in Neu Heinde gefeiert. Neugierige erfahren bei einem Rundgang über den Hof, was die beiden Betreiberinnen – Mutter und Tochter – vorhaben und was bereits auf dem Landwirtschaftshof im Nebenerwerb verwirklicht ist. Die kleinen Skudden können gestreichelt werden. Eine Spinnerin lässt das Spinnrad surren und das Café ist geöffnet.