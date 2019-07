von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Gemeinde Dolgen am See lädt am heutigen Sonnabend zu einem Sommerfest in den Ortsteil Groß Lantow ein. Ab 16 Uhr geht es an der Feuerwehr mit Bier vom Fass und Wurst vom Grill und verschiedenen Spielen für Groß und Klein los.