Lalendorf : Show für die ganze Familie

von Eckhard Rosentreter

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Mit einer Show für die ganze Familie möchte die KSG Lalendorf/Wattmannshagen die Lalendorfer erfreuen. Eingeladen wird am heutigen Sonnabend in die Turnhalle in Lalendorf, wo es ab 16 Uhr heißt: „Am laufenden Band.“ Angekündigt ist von den Organisatoren des Sportvereins mit einem Augenzwinkern „Sport, Musik und Tanz mit Kindern, Müttern und Vätern und Stars der Region“. Bei Livemusik mit „Atzes“ Band „The Krassower“ können die Gäste selbst bis in den späteren Abend das Tanzbein schwingen, und es warten noch einige Überraschungen auf die Besucher.