Güstrow : Seminar in den Winterferien

von Jens Griesbach

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Bock auf Verantwortung? Spaß daran, mit Kindern und Jugendlichen etwas zu unternehmen? Lust auf eine coole, herausfordernde Winterferienwoche mit interessanten Leuten? Das Evangelische Kinder- und Jugendwerk in Güstrow lädt in der ersten Winterferienwoche (2. bis 8. Februar 2019) zum Gruppenleiterseminar nach Ratzeburg ein. Das Seminar steht allen Jugendlichen ab 15 Jahren (9. Klasse) offen. Auch wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob Gruppenleiten wirklich „sein Ding“ ist, ist eingeladen, seinen Interessen auf die Spur zu kommen. Infos und Anmeldung bis 14. Januar an Joachim Voss beim Kinder- und Jugendwerk Güstrow, 03843/7768077, E-Mail an joachim.voss@elkm.de