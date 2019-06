Güstrow : Selbsthilfe für Eltern

von svz.de

12. Juni 2019, 08:07 Uhr

Es geschieht, dass Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Die quälende Frage nach den Gründen können nur die Kinder selbst beantworten, sie aber schweigen. Die Eltern müssen mit dem Schmerz über den Verlust ihrer Kinder leben. Mit anderen offen über ihr Leid zu sprechen, ist ihnen kaum möglich. Unterstützung und Verständnis können Selbsthilfegruppen bieten. Menschen, die Hilfe und Trost suchen, sind am Montag, 17. Juni, um 14 Uhr in die Diakonie Güstrow, Platz der Freundschaft 14 c in der Südstadt, eingeladen. Weitere Informationen bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) unter Telefon 03843/7761037, oder per E-Mail: kiss@diakonie-guestrow.de.