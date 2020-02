Seit 130 Jahren im Stadtleben

Kunst- und Altertumsverein Güstrow engagiert sich für das Museum und plant mehrere Jubiläen

von Eckhard Rosentreter

12. Februar 2020, 05:00 Uhr

Weit mehr als ein Engagement für das städtische Museum umfassen die Aktivitäten des Kunst- und Altertumsvereins Güstrow. Neben dieser selbstgestellten Kernaufgabe initiiert der Verein regelmäßig Veranstaltungen im kulturell-gesellschaftlichen Leben in der Barlachstadt und beteiligt sich koordinierend oder kooperierend an diversen Veranstaltungshöhepunkten. Auch nach dem Führungswechsel – erst kürzlich hatte Dr. Arnold Fuchs von Dr. Ingbert Gans den Vorsitz übernommen – stehen zahlreiche Aktionen im Jahresprogramm des Vereins.

Zunächst gerät am 20. April der eigene runde Vereinsgeburtstag ins Blickfeld: Vor 130 Jahren war in Güstrow jener Verein gegründet worden, dessen Tradition der Kunst- und Altertumsverein unter gleichem Namen fortsetzt. Zu diesem Anlass kommt der renommierte Historiker Dr. Wolf Karge und hält ab 18 Uhr im Kunsthaus in der Baustraße einen Vortrag.

Das bevorstehende große Stadtjubiläum hat der Verein auch schon im Blick. 1226 hatte Fürst Heinrich Borwin II. Güstrow das Schwerin’sche Stadtrecht zuerkannt, zwei Jahre später durch dessen Söhne bestätigt. Mehr Fakten und Zusammenhänge zur fast 800-jährigen Gründungsgeschichte der Stadt Güstrow gibt es am Internationalen Museumstag: Am 17. Mai stellt sich im Stadtmuseum das vom Kunst- und Altertumsverein unterstützte Aktionsbündnis „Inklusion“ mit vielfältigen Aktionen vor. Bei der Gelegenheit wollen Dr. Fred Ruchhöft aus Goldberg und Vereinschef Arnold Fuchs Impulse zur Gründungsgeschichte geben.

Zur Dorfkirche Recknitz und zum Schloss Rossewitz führt eine Exkursion mit Dr. Dieter Pocher, zu der der Verein am 6. Juni einlädt.

Selbstverständlich hat der Verein auch das Barlach-Jahr im Fokus. „Barlach anders gesehen“ lautet die Überschrift für ein Podiumsgespräch zur Skulptur „Der Rächer“ des Künstlers, der am 2. Januar 150 Jahre alt geworden wäre. Am 14. August sind dazu Kriminalwissenschaftler, ein Pastor und ein Bildhauer eingeladen.

Anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung ist unter der Leitung von Wolf Karge am 29. August eine Exkursion zur Stintenburg am Schaalsee geplant. Hinrichtung von Albrecht Graf Bernstorff im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat vom 20. Juli, Grenzbegradigung nach 1945, Stasi-Schule und Restitution an die Familie Bernstorff nach 1990 – das sind einige Etappen bedeutender historischer Ereignisse, die sich im Kontext der deutschen Geschichte mit der Stintenburg verbinden.

Nach den Jüdischen Tagen im November, das Programm steht noch nicht ganz fest, wiederholt der Verein gemeinsam mit der Ernst-Barlach-Stiftung eine Besichtigung von Marga Böhmers Wohnung in der Gertrudenkapelle. Geschäftsführerin Dr. Magdalena Schulz-Ohm gibt bei der Gelegenheit am 7. Dezember auch Einblicke ins Fotoalbum der langjährigen Gefährtin Barlachs.